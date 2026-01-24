Eyder Brasil apresenta emenda de R$ 35 milhões ao orçamento para fortalecer programa “Fecha Laudo”

O deputado estadual Eyder Brasil apresentou uma emenda à Lei Orçamentária Anual destinando R$ 35 milhões para a área da saúde, com foco no fortalecimento do programa Fecha Laudo.

A iniciativa tem como objetivo ampliar o atendimento especializado voltado ao diagnóstico e à emissão de laudos para pessoas com deficiência em Rondônia.

De acordo com o parlamentar, o projeto busca enfrentar uma das principais dificuldades enfrentadas pelas famílias no estado: a demora na emissão de laudos médicos. Atualmente, cerca de 10 mil pessoas aguardam o documento, que é essencial para o acesso a direitos como benefícios assistenciais, tratamento de saúde continuado, medicamentos de alto custo e outras garantias previstas na legislação. A proposta prevê a redução das filas, a descentralização do atendimento e a garantia de diagnósticos mais ágeis e precisos.

“Esses recursos vão garantir atendimento digno, especializado e humanizado, com equipes preparadas e estrutura adequada, além de permitir a contratação de equipes multidisciplinares, a estruturação de centros de atendimento regionalizados e a aquisição de equipamentos para ampliar e qualificar os diagnósticos em todo o estado”, afirmou Eyder Brasil.