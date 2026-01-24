Homem é preso por tráfico de drogas durante patrulhamento em Vilhena

Na noite de sexta-feira, 23 de janeiro de 2026, a Polícia Militar prendeu um homem suspeito de tráfico de drogas durante ronda de rotina pela Avenida Melvin Jones, em Vilhena.

A ação ocorreu após a guarnição da Rádio Patrulha receber informações de que um indivíduo estaria comercializando entorpecentes nas proximidades de um supermercado.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, ao chegar ao local indicado na denúncia, os policiais visualizaram o suspeito com uma sacola na mão. Ao perceber que seria abordado, ele quebrou o próprio aparelho celular e reagiu contra a guarnição, sendo necessário o uso da força para contê-lo. Em razão da quebra do telefone, o homem sofreu cortes nos dedos.

Durante a abordagem, foi localizada uma sacola plástica contendo cerca de 270 gramas de substância aparentando ser maconha. No bolso da calça do suspeito, os policiais encontraram ainda a quantia de R$ 32,00 em dinheiro e uma carteira de cigarros.

O homem informou aos policiais que residia em dois endereços e que em um deles havia mais entorpecentes. No local indicado, a equipe encontrou aproximadamente 72 gramas de maconha armazenadas em um pote de vidro, além de uma ferramenta elétrica, que, segundo o suspeito, teria sido recebida em troca de droga. Em outra residência apontada por ele, próxima ao local da abordagem, foi localizada cerca de uma grama de maconha.

O suspeito alegou que as pessoas com quem convive não tinham conhecimento de seu envolvimento com o tráfico nem da droga escondida nos imóveis. A motocicleta utilizada para a entrega dos entorpecentes foi apreendida.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.