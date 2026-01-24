PM prende casal por tráfico de drogas e recupera objetos furtados em Vilhena

Na noite de sexta-feira, 23 de janeiro de 2026, a Polícia Militar prendeu duas pessoas suspeitas de tráfico de drogas durante ronda de rotina pela Avenida 1701, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena.

A ação teve início após populares denunciarem intensa comercialização de entorpecentes em uma residência da via, área já conhecida pela frequente presença de usuários.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, durante a intensificação do patrulhamento, a guarnição visualizou três indivíduos saindo do imóvel denunciado, os quais foram abordados.

Com eles, foram encontradas porções de crack e maconha, além de pequena quantia em dinheiro. Os abordados relataram ter acabado de adquirir a droga no local.

No mesmo momento, outro indivíduo tentou fugir para o interior da residência, sendo acompanhado e abordado pelos policiais. Com autorização, a equipe realizou buscas no imóvel, onde localizou diversas porções de crack já fracionadas, utensílios utilizados para o preparo da droga, maconha, dinheiro e objetos de procedência duvidosa.

Durante varredura no quintal, os policiais encontraram enterrada uma quantidade maior de crack, pesando aproximadamente 38 gramas, além de uma balança de precisão. Também foram apreendidas bicicletas e aparelhos celulares, que teriam sido trocados ou penhorados por entorpecentes.

Ainda no decorrer da ocorrência, uma mulher apontada como responsável pelo tráfico foi abordada nas proximidades. Com ela, foram encontradas porções de crack e maconha, além de utensílios com vestígios da droga.

Diante dos fatos, o casal recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas. Os usuários flagrados com entorpecentes foram conduzidos por porte para consumo pessoal. Todos os envolvidos foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.