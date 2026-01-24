PM prende suspeitos por tráfico de drogas na Cohab em Vilhena

A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência na Rua H1, no bairro Cohab, em Vilhena, em um imóvel já conhecido por denúncias relacionadas à venda de substâncias entorpecentes e pela frequente movimentação de usuários.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, o local continuava sendo monitorado devido ao entra e sai constante de pessoas.

Durante a vigilância, os policiais observaram quando um indivíduo chegou ao imóvel conduzindo uma bicicleta, entrou rapidamente e saiu em seguida.

Ao perceber a aproximação da equipe policial para abordagem, ele fugiu, deixando cair um invólucro plástico contendo substância aparentando ser entorpecente.

No mesmo momento, os policiais visualizaram outro indivíduo no corredor da residência, que, ao notar a presença da guarnição, correu em direção à edícula nos fundos do imóvel.

Diante da situação, foi realizada a abordagem no local, sendo identificados os moradores.

Com a chegada de outra guarnição para apoio, foram realizadas buscas, sendo encontrada, sobre uma mesa na área externa, uma sacola plástica com erva aparentando ser maconha, além de um recipiente com resquícios da mesma substância.

No interior da residência, embaixo da pia da cozinha, dentro de uma caixa de isopor, os policiais localizaram mais porções de maconha, totalizando cerca de 17 gramas, além de duas pequenas embalagens contendo substância em pó branca, aparentando ser cocaína.

Ao todo, foram apreendidos aproximadamente 33 gramas de entorpecentes. O indivíduo que fugiu não foi localizado.

Diante das denúncias recorrentes, do histórico do imóvel e da materialidade constatada, os envolvidos receberam voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas e foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.