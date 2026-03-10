Vilhena sediará pela primeira vez abertura do Campeonato Estadual de Tênis de Mesa

Pela primeira vez na história, a Federação Rondoniense de Tênis de Mesa (FRTM) realizará a abertura do Campeonato Estadual fora de Porto Velho.

A cidade de Vilhena foi escolhida para sediar a primeira das cinco etapas da competição, que acontecerá nos dias 14 e 15 de março, no Ginásio Poliesportivo Jorge Teixeira de Oliveira. O evento terá entrada gratuita.

A interiorização do torneio foi viabilizada pela atuação da Associação Vilhenense de Tênis de Mesa (AVTM), em parceria com a Prefeitura de Vilhena. O município garantiu um repasse de R$ 45 mil à associação, recurso destinado a cobrir despesas com a realização do evento. Segundo o presidente da AVTM, Thiago Nunes, o apoio financeiro é estratégico para assegurar a participação de delegações de cidades mais distantes e viabilizar a logística da competição.

Fundada em 2013 pelo educador físico Rafael Martins, a AVTM atende atualmente cerca de 60 associados, entre adultos e crianças em fase de iniciação esportiva. Para a diretoria, o papel da modalidade vai além das competições.

“O nosso foco é formar cidadãos. O esporte é um instrumento para a pessoa entender o que ela pode ser e onde pode chegar”, afirma Thiago Nunes.

O dirigente destaca ainda que o projeto busca democratizar o acesso ao esporte, combatendo o estigma de que o tênis de mesa seria uma prática restrita a pessoas de maior poder aquisitivo. Além disso, ressalta os benefícios físicos e mentais da modalidade, que exige agilidade e desenvolve diversas capacidades cognitivas e motoras.

A realização da etapa conta também com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes (Semes). De acordo com a organização, a pasta tem atuado como parceira frequente no transporte de atletas para competições e, neste ano, foi decisiva para que Vilhena recebesse a estrutura oficial da federação.