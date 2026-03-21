VILHENA: FFER inaugura melhorias no Portal da Amazônia e reforça estrutura do futebol em RO

A Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER) concluiu as ações do Projeto Palcos do Futebol no Estádio Portal da Amazônia, que recebeu importantes melhorias estruturais.

Entre os serviços realizados estão a revitalização completa dos vestiários e a implantação de um moderno sistema de irrigação, garantindo melhores condições para a manutenção do gramado.

A solenidade de inauguração contou com a presença de representantes da entidade. O coordenador das categorias de base da FFER, José Natal Jacob, destacou a importância das melhorias para o esporte local. Segundo ele, o estádio é um dos principais do estado e já foi palco de grandes partidas do futebol brasileiro, ressaltando ainda a parceria com a Confederação Brasileira de Futebol e a FFER para a realização das obras.

O evento também teve a participação do diretor executivo da CBF e vice-presidente da FFER, Bruno Costa, que enfatizou o avanço na infraestrutura esportiva. Ele afirmou que o novo sistema de irrigação automatizado e os vestiários modernizados elevam o nível do estádio, deixando-o apto a receber grandes competições, além de beneficiar atletas e torcedores.

Além de Vilhena, o projeto também contemplou o Estádio Cassolão, que passou a contar com um sistema completo de irrigação automatizado no gramado, medida considerada essencial para garantir melhores condições de jogo ao longo da temporada.

Com as melhorias, a FFER reforça o compromisso de fortalecer o futebol rondoniense, investindo em infraestrutura e valorizando os espaços esportivos do estado.

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