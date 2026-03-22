JIU-JITSU: Rosangela Donadon entrega equipamentos e materiais no valor de R$ 75 mil para fortalecimento do esporte em Vilhena

Apoiadora indiscutível do setor esportivo, a deputada estadual Rosangela Donadon (União) prestigiou, na manhã deste sábado, 21, o campeonato estadual de Jiu-Jitsu Desportivo realizado na cidade de Vilhena.

O evento, organizado pela Associação Bushidô, aconteceu no ginásio de esporte Jorge Teixeira de Oliveira, reunindo atletas e adeptos ao esporte estadual.

Na oportunidade, demonstrando seu compromisso com o esporte rondoniense, Rosangela Donadon realizou a entrega de materiais e equipamentos esportivos, tais como quimonos, faixas e tatames que foram utilizados na competição.

O presidente da Associação Bushidô, Henrique Paz, enalteceu o apoio da deputada e o compromisso da parlamentar com essa modalidade esportiva.

O investimento fortalece um trabalho que impacta diretamente a vida de crianças e adolescentes, promovendo disciplina, respeito, inclusão social e novas perspectivas de futuro.

De acordo com a deputada, o trabalho, coordenado pelo mestre Alexandre Thomaz e Maicon Nascimento, oferece aulas gratuitas de jiu-jitsu para crianças.

“Com essa entrega, estamos abrindo portas e criando oportunidades para um futuro melhor”, destacou Rosangela, reafirmando seu compromisso com políticas públicas que utilizam o esporte como ferramenta de transformação social, garantindo oportunidades e construindo caminhos melhores para as crianças e jovens de Vilhena.