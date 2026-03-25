Crise do cacau se agrava no mundo e acende alerta: chocolate pode virar artigo de luxo ou desaparecer até 2050 ?

A crise global do cacau se intensifica e levanta um alerta cada vez mais concreto para o futuro do chocolate.

Problemas climáticos, redução de áreas produtivas e desequilíbrios entre oferta e demanda colocam em risco a disponibilidade da matéria-prima nas próximas décadas, com projeções que apontam até para a possibilidade de o produto se tornar raro ou inacessível até 2050.

A base do problema está nas condições climáticas. Mais de 60% da produção mundial de cacau está concentrada na África Ocidental, especialmente em países como Costa do Marfim e Gana, regiões que vêm enfrentando secas prolongadas, aumento das temperaturas e irregularidade nas chuvas. Segundo análise publicada pelo portal Seu Dinheiro, esses fatores já impactam diretamente a produtividade e contribuíram para a disparada recente dos preços internacionais.

O cacau é uma cultura altamente sensível, dependente de condições específicas de temperatura, umidade e sombreamento. Qualquer alteração nesse equilíbrio reduz o rendimento das lavouras. E esse cenário tende a piorar. As mudanças climáticas devem reduzir significativamente as áreas aptas ao cultivo nas próximas décadas, tornando a produção mais restrita e cara.

As projeções indicam que, até 2050, uma parcela relevante das regiões atualmente produtoras pode perder viabilidade agrícola. Não se trata da extinção da planta, mas de uma queda acentuada na capacidade de produção em larga escala, o que compromete o abastecimento global.

Ao mesmo tempo, a demanda por chocolate continua elevada em diversas partes do mundo, criando um desequilíbrio estrutural. Com menos oferta disponível, os preços tendem a subir e a indústria já começa a sentir os efeitos, seja com aumento de custos, reformulação de produtos ou redução de qualidade.

Esse movimento global já gera reflexos no Brasil, ainda que de forma indireta. Em Ilhéus, na Bahia, produtores realizaram manifestações em janeiro e fevereiro de 2026 em meio à crise de preços e à desvalorização do cacau nacional. Os atos incluíram mobilizações no dia 28 de janeiro, após bloqueios em rodovias como a BR-101 e a BA-120, e uma nova manifestação em 27 de fevereiro. Embora pontuais, os protestos evidenciam a insatisfação do setor diante de um mercado cada vez mais pressionado.