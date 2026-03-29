Bagattoli contempla pequenos produtores de Ouro Preto do Oeste com tratores e implementos agrícolas

De uma só vez, o senador Jaime Bagattoli (PL) contemplou, neste fim de semana, duas associações de produtores rurais de Ouro Preto do Oeste.

Os investimentos incluem tratores e implementos agrícolas para fortalecer a agricultura familiar e a geração de renda no campo.

A primeira parada foi na Associação dos Produtores Rurais da Linha 205, KM 25 (Aprovic), onde o senador entregou um trator agrícola e uma série de implementos que vão ajudar as famílias nas dificuldades mais comuns da pequena produção.

“Os produtores agora vão ter mais agilidade no preparo do solo, plantio, cultivo e na hora da colheita. Com isso, a gente permite que essas famílias aumentem a eficiência e a rapidez no momento do arado, semeadura e pulverização”, detalhou o senador.

Já a segunda parada foi na Associação dos Produtores Rurais da Linha 81, KM 12 (Aspror), uma região com forte vocação para a agricultura familiar e que também foi contemplada com um trator agrícola e implementos, como arados, grades niveladoras, semeadoras, sulcadores, e ensiladeiras.

“Esses implementos vão mudar totalmente o nosso dia a dia, a começar pelo plantio. É uma conquista que, com certeza, vai repercutir lá na frente, agilizando o nosso tempo e melhorando a nossa renda”, declarou um dos produtores mais antigos da região.

O senador também destacou o trabalho do prefeito de Ouro Preto do Oeste, Alex Testoni; do secretário municipal de Agricultura, Thiago Bortolo; dos vereadores Jackson Correia, Robinho Pereira e Gilvane Fernandes, além de chefes técnicos da Emater e do secretário adjunto da Casa Civil, Carlos Magno.

“É do campo que vem a produção que sustenta as cidades. E Ouro Preto do Oeste é um exemplo disso, um polo da agricultura familiar em plena região central do estado. Nosso mandato está à disposição de quem produz e gera renda a partir da terra”, concluiu Bagattoli.