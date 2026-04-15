Com vilhenenses na lista, AVANTE apresenta pré-candidatos a deputado estadual em RO; confira

O partido Avante começa a se movimentar nos bastidores políticos de Rondônia e já articula um grupo de pré-candidatos a deputado estadual visando as próximas eleições.

A lista reúne lideranças políticas, ex-parlamentares, vereadores e representantes de diferentes municípios do estado, com destaque para Porto Velho, Cacoal, Vilhena e região.

Entre os nomes confirmados está o deputado estadual Marcelo Cruz, de Porto Velho, além de figuras conhecidas do legislativo municipal como os vereadores Marcos Combate, Jeovane Ibiza, Breno Mendes e Zé Paroca.

Também integram o grupo o médico Luiz Ferrari, o secretário de obras de Vilhena Laércio Torres, além do ex-deputado estadual Hermínio Coelho, figura tradicional na política do estado.

Outros nomes que aparecem como pré-candidatos são Allen Goianinho, o ex-vereador Joel da Enfermagem, o Professor Célio e o também ex-vereador Paulo Tico.

A composição inclui ainda lideranças comunitárias como Solange da Feira e Márcia da Saúde, além de Cidinha Albuquerque.

No interior, o partido também aposta em nomes como o vereador Clebim Fúria e Sargento Ramalho. Já na região de fronteira, aparece a ex-prefeita Mary Granemann. Em Buritis, o ex-prefeito Roni Irmãozinho também figura entre os pré-candidatos.

>>> Confira a lista completa dos pré-candidatos:

Pré-candidatos:

Allen Goianinho

Sindicalista André do Sinjur

Vereador Breno Mendes

Vereador Jeovane Ibiza

Ex-deputado estadual Hermínio Coelho

Ex-deputado estadual Jesuino Boabaid

Ex-vereador Joel da Enfermagem

Laércio Torres

Dr Luiz Ferrari

Gilber

Deputado Estadual Marcelo Cruz

Vereador Marcos Combate

Vereador Zé Paroca

Ex-vereador Paulo Tico

Denair Pedro

Prefeito Jurandir de Oliveira

Ex-prefeito Buritis Roni Irmãozinho

Ex-prefeito Nova Brasilândia Silas Borges

Vereador Dr Santana

Ex-vereador Edivilson Negreiros

Pré-candidatas:

Ex-deputada estadual Cássia das Muletas

Cidinha Albuquerque

Cristina Legasse

Cristiane Ortega

Franciane Sampaio

Ana Glaide

Juscelia Dallapicola

Luciana Saldanha

Luana Lemos

Márcia da Saúde

Mary Granemann

Meyre

Solange da Feira

Simone Macedo