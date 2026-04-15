FFER Academy abre inscrições para Seminário de Futebol com foco em gestão e tática em Porto Velho

A FFER Academy anunciou a abertura das inscrições para o seu primeiro grande evento de 2026: o Seminário de Futebol.

O encontro, que promete elevar o nível do debate esportivo no estado, contará com a participação de nomes que são referência no cenário nacional e internacional.

O evento será realizado na próxima segunda-feira, 20 de abril, a partir das 18h, na Escola do Legislativo, em Porto Velho. A participação é totalmente gratuita, mas as vagas são limitadas e os interessados devem garantir a inscrição através do formulário oficial (clique aqui para acessar).

PALESTRANTES DE PESO

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, o seminário será ministrado por três grandes especialistas da Confederação Brasileira de Futebol (CBF):

Bruno Costa (Gestão de Futebol): Diretor executivo da CBF e vice-presidente da FFER. Com experiência internacional e passagens por clubes como Fluminense e Fortaleza, Bruno dirige o primeiro escritório da CBF em Miami (EUA) e é especialista em gestão baseada em dados e scouting.

Guilherme Dalla Déa (Técnica e Tática): Atual técnico da Seleção Brasileira de Base. Campeão Mundial Sub-17 e vencedor do torneio de Montaigu na França, Dalla Déa acumula passagens por gigantes como Corinthians e Atlético Mineiro, sendo uma das maiores referências em formação de atletas no país.

Paulo Andreazzi (Logística Esportiva): Supervisor da Seleção Brasileira de Base com mais de oito anos de CBF. Especialista em planejamento de competições de alto nível, Andreazzi é bicampeão Sul-Americano e possui vasta experiência na rotina de mundiais e torneios internacionais.

O seminário é uma oportunidade única para profissionais de educação física, treinadores, gestores e entusiastas do esporte aprenderem diretamente com quem comanda as diretrizes do futebol brasileiro atual.