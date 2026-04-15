Menores são apreendidos após perseguição em alta velocidade com motocicleta furtada em Vilhena

Uma perseguição policial mobilizou a guarnição da Rádio Patrulha na madrugada desta quarta-feira, 15 de abril, em Vilhena.

Dois adolescentes foram apreendidos após tentarem fugir de uma abordagem conduzindo uma motocicleta com registro de furto e diversas irregularidades.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a ocorrência teve início por volta de 01h, quando os militares avistaram a motocicleta em alta velocidade no cruzamento da Avenida 1º de Maio com a Rua Domingos Linhares, no centro da cidade.

Ao receberem ordem de parada, os ocupantes desobedeceram e iniciaram uma fuga por diversas vias públicas, passando em frente a clubes sociais conhecidos, colocando em risco a vida de pedestres e outros motoristas.

ABORDAGEM E CONSTATAÇÃO

Após acompanhamento tático, a equipe policial logrou êxito em realizar a abordagem no cruzamento das ruas 1005 e 1006. Durante a verificação, constatou-se que o condutor e o passageiro eram menores de idade.

A motocicleta utilizada na fuga possuía restrição de furto e apresentava sinais claros de adulteração e danos, como sistema de ignição comprometido, ausência de farol e placa danificada.

PROCEDIMENTOS

Além do veículo, foram recolhidos com os menores um aparelho celular, um relógio e acessórios pessoais. Diante dos fatos, os adolescentes foram apreendidos e conduzidos, juntamente com o material e a motocicleta, à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).

O caso foi apresentado à autoridade policial para a adoção das medidas cabíveis, seguindo as diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).