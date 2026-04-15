Mulher é agredida pelo ex-marido dentro de carro e condutor colide contra poste em Vilhena

Uma noite de violência e perigo no trânsito foi registrada na terça-feira, 14 de abril, na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, em Vilhena.

Uma mulher foi agredida fisicamente pelo ex-companheiro enquanto ele conduzia um veículo, o que resultou em uma colisão violenta contra um poste de iluminação pública.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar de Trânsito foi acionada para atender a ocorrência de acidente com danos materiais.

No local, os policiais encontraram a mulher com sinais de embriaguez, consciente, acompanhada de sua filha de colo. Ela relatou que estava em um estabelecimento fazendo uso de bebidas alcoólicas com o ex-marido e pediu que ele a levasse até a casa de seu pai.

AGRESSÕES E COLISÃO

Segundo o relato da vítima, durante o trajeto, o homem passou a desferir vários socos em seu rosto, atingindo a região do olho. Em meio às agressões, o condutor perdeu o controle da direção e bateu contra o poste. Logo após a batida, o agressor fugiu a pé, abandonando a mulher e a criança no local do acidente para evitar a responsabilidade pelos atos.

Testemunhas relataram que, abalada emocionalmente, a mulher teria danificado os vidros do veículo após a colisão, expondo a criança de colo ao risco de estilhaços. Ela, no entanto, negou tal conduta aos policiais.

MEDIDAS PROTETIVAS

A vítima revelou às autoridades que vem sofrendo ameaças de morte por não aceitar a retomada do relacionamento e afirmou que o suspeito possui arma de fogo. Diante do risco iminente, ela manifestou o desejo de requerer medidas protetivas de urgência.

O veículo, que continha ferramentas de manutenção de ar-condicionado, permaneceu no local por não ter condições de rodar.

A Polícia Militar realizou diligências para tentar localizar o agressor, mas ele não foi encontrado. O caso segue sob investigação da Polícia Civil no âmbito da Lei Maria da Penha.