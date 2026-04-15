RODEIO: coordenador contesta vereador e destaca impacto social positivo e geração de renda para famílias em Cerejeiras

“Um evento que promete impulsionar a economia de Cerejeiras, com o envolvimento direto e indireto de mais de 70 famílias, deve contar com amplo apoio da população e das autoridades locais”. A afirmação é do coordenador do rodeio, José Geraldo Souza, conhecido como “Zé Geraldo”.

A declaração foi feita em resposta às críticas do vereador Jandir “Vigilante”, que, durante a última sessão ordinária na Câmara Municipal, apontou possíveis impactos negativos do evento, especialmente para famílias, crianças e idosos.

Segundo Zé Geraldo, as críticas demonstram falta de conhecimento sobre a organização e os benefícios do rodeio. Ele destaca que o evento vai movimentar potencialmente a economia local, com geração de emprego e renda por meio da Feira do Empreendedor e da praça de alimentação.

Mais de 70 famílias participam direta e indiretamente da realização, que já se consolidou como tradição nos municípios do Cone Sul de Rondônia. “O rodeio movimenta a rede hoteleira, restaurantes, postos de combustíveis e aquece o comércio em geral. Teremos mais de 20 competidores de diversas cidades do estado participando em Cerejeiras. Em todos os municípios onde realizamos o evento, o resultado foi positivo, sem registros de reclamações — apenas elogios e pedidos para novas edições”, afirmou.

O coordenador também rebateu a alegação de perturbação do sossego. De acordo com ele, o sistema de som segue rigorosamente os limites estabelecidos pela legislação, sendo utilizado de forma gradual e controlada. Além disso, os fogos de artifício empregados são do tipo silencioso, sem estampido, atendendo a norma estadual rondoniense.

Sobre a escolha do local, no bairro São Paulo, Zé Geraldo explicou que a área foi definida estrategicamente para minimizar exatamente possíveis transtornos. “Há poucas residências nas proximidades. A ideia é justamente garantir acessibilidade e proporcionar um espaço de lazer para toda a população, já que o evento terá entrada gratuita e portões abertos”, ressaltou.

Outro ponto destacado foi o caráter social do rodeio. Na edição de 2025, realizada em Cerejeiras, foram arrecadados mais de R$ 30 mil, provenientes do estacionamento e da ação solidária “Desafio do Bem”, valor destinado ao Hospital do Amor, referência no tratamento contra o câncer.

Ao final, o coordenador reforçou que o evento é realizado com responsabilidade, organização e foco no bem coletivo. “Se houvesse real preocupação com a sociedade, o vereador poderia ter buscado informações antes de fazer críticas infundadas. O rodeio gera emprego, renda, lazer e fortalece a economia local, sempre com respeito às famílias cerejeirenses”, concluiu.