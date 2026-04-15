VÍDEO: bicicleta elétrica é furtada na frente de academia no bairro Jardim Eldorado em Vilhena

Um aluno de uma academia localizada na Rua Julio Kzyzanoski, no bairro Jardim Eldorado, teve um prejuízo na noite de terça-feira, 14 de abril, em Vilhena.

Sua bicicleta elétrica foi furtada enquanto ele realizava atividades físicas no estabelecimento.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, o proprietário chegou ao local por volta das 19h estacionou o veículo, de cores preta e caramelo, na via pública e entrou na unidade.

Ao retornar, cerca de uma hora depois, percebeu que a bicicleta havia sido levada por um suspeito ainda não identificado.

INVESTIGAÇÃO

A Polícia Militar foi acionada e realizou diligências por toda a região do Jardim Eldorado, mas o veículo não foi localizado até o momento. Imagens de câmeras de segurança do local foram disponibilizadas às autoridades e devem auxiliar a Polícia Civil na identificação do autor do crime.

A polícia orienta que proprietários de bicicletas e veículos similares utilizem travas de segurança reforçadas, mesmo em locais de grande movimentação, para dificultar a ação de criminosos.

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