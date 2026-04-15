VÍDEO: morador de Vilhena morre em grave acidente na BR-364 próximo a Sapezal

Um grave acidente automobilístico na noite desta quarta-feira, 15 de abril, resultou na morte do vilhenense Ricardo Simonetto.

A colisão fatal ocorreu na BR-364, em um trecho próximo ao município de Sapezal (MT), enquanto a vítima retornava ou se deslocava pela região.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, Ricardo conduzia uma caminhonete que seguia no sentido Sapezal/Campos de Júlio.

Relatos preliminares indicam que o veículo colidiu violentamente com uma carreta que saía de uma estrada de acesso à Fazenda Tucunaré.

Informações de populares sugerem que a caminhonete estaria realizando uma ultrapassagem no momento do impacto.

SOCORRO E CONSTATAÇÃO

Devido à força da colisão, Ricardo Simonetto não resistiu aos ferimentos e o óbito foi constatado ainda no local.

Outras pessoas que estavam no veículo com ele foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros e encaminhadas para atendimento médico.

O estado de saúde dos demais ocupantes não foi detalhado até o momento.

Ainda não há informações confirmadas sobre o translado do corpo para Vilhena, nem detalhes sobre o local do velório e sepultamento. Ricardo deixa esposa e dois filhos.

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