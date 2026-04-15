VILHENA: trio armado invade residência no Assossete e foge levando arsenal e R$ 8 mil em dinheiro

Um roubo com características de planejamento foi registrado na noite de terça-feira, 14 de abril, em uma residência localizada na Rua 8520, no bairro Assossete, em Vilhena.

Três homens armados invadiram o imóvel e subtraíram armas de fogo, munições e uma expressiva quantia em dinheiro.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a vítima estava em casa quando ouviu batidas no portão. Ao sair para verificar, foi rendida por três indivíduos que chegaram em um veículo sedã de cor escura. Dois dos assaltantes estavam armados, um com uma pistola preta e outro com um revólver cromado.

AÇÃO DIRECIONADA

Durante a invasão, os criminosos demonstraram saber o que procuravam, exigindo que o morador entregasse armas. A vítima foi conduzida até onde estava um cofre e obrigada a abri-lo. Do interior, o bando subtraiu:

Uma pistola Taurus TS9, calibre 9mm, com três carregadores, uma pistola Taurus G2C, calibre 9mm, na cor verde, com três carregadores, uma espingarda calibre 36, cerca de 100 munições calibre 9mm intactas e R$ 8 mil em dinheiro.

FUGA E INVESTIGAÇÃO

Após o crime, os suspeitos fugiram no veículo em direção ao bairro Ipê. A Polícia Militar foi acionada imediatamente e realizou diversas diligências e cercos por bairros adjacentes, mas, até o fechamento desta matéria, nenhum suspeito havia sido localizado.

A perícia técnica (POLITEC) foi acionada para analisar a cena do crime em busca de digitais ou vestígios que ajudem na identificação dos autores. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.