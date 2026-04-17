Aluno de colégio militar é conduzido à UNISP após desacato e comportamento hostil contra oficial em Vilhena; Conselho Tutelar foi acionado

Uma ocorrência de desacato e indisciplina mobilizou a Polícia Militar e o Conselho Tutelar na manhã de quinta-feira, 16 de abril, nas dependências do Colégio Tiradentes, em Vilhena.

O incidente teve início por volta das 09h, após um aluno chegar com atraso à unidade escolar.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, o adolescente foi advertido por não ter realizado uma avaliação e por não apresentar justificativa médica para sua ausência anterior. Diante da advertência, o jovem passou a discutir com a orientadora escolar utilizando vocabulário inadequado.

HOSTILIDADE E DESACATO

Ao notar a situação, um oficial da Polícia Militar que atua na unidade interveio na tentativa de estabelecer um diálogo. No entanto, o aluno adotou uma postura hostil, agindo com deboche e batendo portas de forma agressiva. Durante o episódio, o adolescente passou a ofender diretamente o oficial com palavras de baixo calão, desrespeitando a função pública exercida pela vítima.

Informações colhidas no local indicam que o jovem já apresentava um histórico recente de instabilidade comportamental, tendo inclusive mobilizado o serviço de emergência 190 no último final de semana.

PROCEDIMENTOS

Devido à resistência em acatar as ordens e à escalada da agressividade, foi necessária a contenção do menor para restabelecer a ordem no ambiente escolar. O Conselho Tutelar foi acionado e uma conselheira acompanhou o encaminhamento do adolescente até a Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).

O caso foi registrado para que sejam adotadas as providências cabíveis, em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e o regimento disciplinar da instituição.