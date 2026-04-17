Avanço de sinal vermelho causa colisão entre carros no centro de Vilhena; condutor estava com CNH vencida

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta sexta-feira, 17 de abril, no cruzamento da Avenida Major Amarante com a Rua Marques Henrique, no centro de Vilhena.

A colisão envolveu um Hyundai Creta e um Prisma, resultando apenas em danos materiais.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a condutora do Creta trafegava pela avenida no sentido Cuiabá quando, ao passar pelo cruzamento com o semáforo aberto, foi atingida pelo Prisma, que seguia pela Rua Marques Henrique no sentido UNIR.

MONITORAMENTO POR CÂMERAS

Embora o condutor do Prisma tenha alegado inicialmente que o sinal estava verde para ele, a versão foi confrontada e desmentida por imagens do sistema de monitoramento urbano (totens).

]A câmera de segurança registrou de forma clara que o semáforo já estava vermelho para o condutor no momento em que ele avançou o cruzamento, interceptando a preferencial do outro veículo.

IRREGULARIDADES E NOTIFICAÇÕES

Durante a fiscalização da Polícia de Trânsito (PTRAN), foi constatado que o condutor do Prisma estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida desde outubro de 2025. Diante das evidências, ele foi notificado pelas infrações de avançar o sinal vermelho e conduzir veículo com documento de habilitação vencido há mais de 30 dias.

PROCEDIMENTOS

Devido ao abalo emocional dos envolvidos, o Corpo de Bombeiros chegou a oferecer atendimento médico no local, que foi recusado pelos condutores, uma vez que não sofreram ferimentos.

Como o condutor do Prisma não apresentava condições de dirigir no momento, o veículo foi removido para um local seguro e, posteriormente, entregue a uma pessoa habilitada.

Por não haver vítimas, a perícia técnica não foi acionada, e a ocorrência foi registrada para as providências administrativas necessárias.