Envolvidos em assassinato de dentista que abalou Vilhena encaram júri popular na próxima semana

O Tribunal do Júri de Vilhena realizará, na próxima sexta-feira, 24 de abril, às 8h30, o julgamento do caso que apura o assassinato de Clei Bagattini, ocorrido em 2024 (leia mais AQUI, AQUI e AQUI).

Conforme a pauta do ato, o processo envolve diversos réus, entre eles, Maico da Silva Raimundo, Maikson Seg Araújo e Raqueline Leme Machado, todos pronunciados para serem julgados pelo Tribunal do Júri.

A ação tramita na 1ª Vara Criminal da comarca e será analisada por jurados, conforme previsto para crimes dolosos contra a vida.

O caso ganhou grande repercussão à época do crime e agora segue para julgamento, quando serão apresentados os argumentos da acusação e da defesa, cabendo aos jurados a decisão final sobre a responsabilidade dos acusados.

O CASO

O dentista Clei Bagattini, de 50 anos, foi morto na manhã de 12 de julho de 2024 dentro do próprio consultório, em Vilhena. Ele atuava havia cerca de 28 anos na profissão e era proprietário de uma clínica, onde trabalhava ao lado da esposa, também dentista.

Especialista em ortodontia, Clei era conhecido por seu trabalho na área de correção dentária e maxilar. O crime, ocorrido em seu local de trabalho, causou forte comoção na cidade e repercutiu em toda a região.

Agora, quase dois anos após o ocorrido, o caso chega à fase de julgamento pelo Tribunal do Júri.