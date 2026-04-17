Homem arromba casa da ex-namorada, furta eletrodomésticos e acaba preso após ameaçá-la por telefone em Vilhena

Um homem foi preso na madrugada de quinta-feira, 16 de abril, em Vilhena, acusado de descumprir medida protetiva, arrombar a residência da ex-namorada e furtar diversos pertences.

O suspeito foi localizado pela Polícia Militar em um comércio no bairro Alto Alegre, onde os objetos estavam escondidos.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a vítima reside no bairro Tancredo Neves, mas trabalha no município de Cerejeiras.

Ao retornar para casa, ela encontrou a porta arrombada e deu falta de uma televisão, air fryer, panela elétrica, ventilador, liquidificador, parafusadeira, relógios e uma maleta de joias.

AMEAÇA EM TEMPO REAL

Enquanto a Polícia Militar atendia a ocorrência, a mulher recebeu uma ligação de um número desconhecido. Os policiais acompanharam o contato e identificaram que era o ex-companheiro, que passou a proferir ameaças contra ela. Por meio da ligação e de vídeos onde o autor admitia a invasão, a guarnição conseguiu rastrear seu paradeiro.

LOCALIZAÇÃO E APREENSÃO

Os militares deslocaram-se até um lava-jato no bairro Alto Alegre. Lá, encontraram o suspeito conversando com o dono do estabelecimento. Durante as buscas no imóvel, todos os itens furtados da residência da vítima foram localizados ocultos em um dos cômodos.

O dono do comércio alegou que não sabia da origem dos objetos e que havia acabado de chegar ao local, mas também foi conduzido por, em tese, prestar auxílio na ocultação de produto de crime.

PROCEDIMENTOS

O autor do furto já possuía uma medida protetiva de urgência expedida pela Comarca de Cerejeiras, que o proibia de se aproximar ou manter contato com a vítima. Diante do flagrante de descumprimento judicial, furto qualificado e ameaça, ele foi encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para as devidas providências legais.