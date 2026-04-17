Homem com mandado de prisão expedido pela Justiça de MT é preso em Vilhena

Uma ação da Rádio Patrulha da Polícia Militar resultou na prisão de um homem que estava foragido da Justiça na tarde desta sexta-feira, 17 de abril, em Vilhena.

O suspeito foi localizado em um estabelecimento comercial após uma denúncia anônima informar seu paradeiro.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, os policiais militares foram acionados para averiguar a presença de um indivíduo com pendências judiciais em um bar no Setor 19.

Ao chegarem ao local, os policiais realizaram a abordagem de um homem cujas características coincidiam com as informações recebidas via rede de rádio.

CUMPRIMENTO DE MANDADO

Durante a consulta nominal ao sistema, os policiais constataram a existência de um mandado de prisão em aberto contra o indivíduo. A ordem judicial foi expedida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Comodoro, no Estado de Mato Grosso.

PROCEDIMENTOS

Diante da confirmação, foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi cientificado de seus direitos constitucionais. Seguindo o protocolo legal, ele foi conduzido para a realização do exame de corpo de delito e, posteriormente, entregue à unidade prisional de Vilhena, onde permanece à disposição da Justiça mato-grossense para o devido cumprimento da ordem.