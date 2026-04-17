Jovem de 24 anos é encontrado morto pelos pais no bairro Parque Industrial Novo Tempo em Vilhena

Uma tragédia familiar foi registrada na noite desta sexta-feira, 17 de abril, na Avenida Pará, localizada no bairro Parque Industrial Novo Tempo, em Vilhena.

Um jovem identificado como Celso Júnior Damaceno, de 24 anos, foi encontrado sem vida pelos próprios pais ao retornarem para casa.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a mãe e o padrasto da vítima relataram à Polícia Militar que saíram da residência por volta das 07h para suas atividades diárias. Ao retornarem, já no período noturno, encontraram o jovem na área dos fundos do imóvel.

ATENDIMENTO E PERÍCIA

A genitora informou aos policiais que o filho fazia uso de medicação controlada há algum tempo e que, durante todo o dia, não houve contato entre eles. Diante da cena, a Polícia Militar isolou a área e acionou a perícia técnica.

Após a análise preliminar no local, o perito constatou a ausência de sinais de violência, indicando que a causa provável da morte foi o suicídio.

PROCEDIMENTOS

A funerária de plantão realizou a remoção do corpo, que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames necroscópicos de praxe antes da liberação para os atos fúnebres. O caso gerou profunda consternação entre vizinhos e familiares.