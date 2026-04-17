Moradora cai em golpe ao tentar contratar locação de caçamba pela internet em Vilhena

Um novo tipo de fraude digital fez uma vítima na manhã da última quinta-feira, 16 de abril, no bairro Residencial Parecis, em Vilhena.

Uma moradora perdeu valores ao tentar contratar um serviço de locação de caçamba para recolhimento de entulhos através de um anúncio localizado na plataforma Google.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a vítima relatou à Polícia Militar que, ao pesquisar pelo serviço, encontrou o contato de uma suposta empresa. A negociação prosseguiu via WhatsApp, onde o atendente exigiu o pagamento antecipado de R$ 180,00, alegando que o valor era indispensável para a liberação do equipamento.

A FRAUDE

Após realizar a transferência via Pix para a conta indicada, a moradora tentou confirmar a entrega da caçamba, mas não obteve mais nenhuma resposta. Ao realizar uma nova busca na internet, ela percebeu que o anúncio e as informações da suposta empresa haviam desaparecido, confirmando a suspeita de que se tratava de um perfil falso criado apenas para aplicar golpes.

PROVIDÊNCIAS

Para tentar reaver o valor junto à sua instituição financeira, a vítima foi orientada a apresentar o número do protocolo da ocorrência policial. A guarnição da Rádio Patrulha formalizou os fatos, registrando a prática de estelionato.