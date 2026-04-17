Moradora perde mais de R$ 2 mil em golpe do ‘falso advogado’ em Corumbiara

Uma moradora de Corumbiara procurou o quartel da Polícia Militar na quinta-feira, 16 de abril, após ser vítima de um golpe de estelionato.

Os criminosos utilizaram o pretexto de uma suposta causa judicial ganha para subtrair valores da conta bancária da vítima.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a mulher relatou que recebeu o contato de uma pessoa que se passava por advogado.

O golpista afirmou que o marido da vítima teria valores a receber de um processo e solicitou dados bancários para efetuar o suposto depósito.

A FRAUDE

Acreditando na veracidade da informação, a moradora forneceu os dados de sua conta em uma agência bancária. Sob a orientação dos criminosos para supostamente “agilizar o recebimento dos proventos”, ela acabou permitindo que os estelionatários realizassem um empréstimo no valor de R$ 2.099,00 em seu nome.

Imediatamente após a liberação do crédito, os golpistas efetuaram duas transferências via Pix: uma no valor de R$ 599,00 e outra de R$ 1.500,00, destinadas a instituições de pagamentos digitais. A vítima só percebeu a fraude ao notar as movimentações indevidas em seu extrato.

PROVIDÊNCIAS

A ocorrência foi registrada e o caso encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras para investigação.