PM apura denúncia de perturbação e maus-tratos a animais em Vilhena

Uma ocorrência que começou como queixa de perturbação do sossego acabou revelando possíveis crimes ambientais na última quinta-feira, 16 de abril, na Rua B (582), no bairro Embratel, em Vilhena.

A Polícia Militar foi acionada para averiguar o barulho excessivo vindo de uma residência onde são mantidos diversos animais.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, um morador vizinho relatou à guarnição da Rádio Patrulha que no imóvel ao lado vivem aproximadamente 15 cães.

Segundo o comunicante, os animais latem de forma ininterrupta durante todo o dia e, em diversas ocasiões, brigam entre si, o que impede o descanso e a tranquilidade da vizinhança.

CONSTATAÇÃO E PROVIDÊNCIAS

Ao chegarem ao endereço, os policiais confirmaram a presença de uma grande quantidade de animais. No entanto, nenhum responsável pelo imóvel foi localizado no momento da diligência para prestar esclarecimentos.

Além do ruído intenso, a equipe policial observou que o local apresentava fortes indícios de insalubridade, com falta de higiene e condições precárias para o bem-estar dos cães.

Diante da situação, a ocorrência passou a ser tratada não apenas como perturbação do sossego, mas também como possível prática de maus-tratos a animais, crime previsto na legislação ambiental.

AÇÕES LEGAIS

A Central de Operações da PM foi acionada para contatar os órgãos competentes de vigilância sanitária e proteção animal.

O objetivo é que sejam adotadas as medidas administrativas e legais necessárias para garantir a proteção dos cães e a regularização das condições do local.