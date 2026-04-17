Vendedor ambulante é alvo de ladrão no bairro Alto Alegre em Vilhena

Um vendedor ambulante de artigos esportivos foi vítima de furto na noite desta quinta-feira, 16 de abril, enquanto trabalhava na Avenida Paraná, no bairro Alto Alegre, em Vilhena.

O crime ocorreu por volta das 20h, nas proximidades do Ginásio Geraldão, área de grande movimentação de pessoas.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, o comerciante relatou que um homem de baixa estatura e pele morena, conduzindo uma bicicleta com cestinha, aproximou-se de sua banca de forma sorrateira. Em uma ação rápida, o suspeito subtraiu duas camisetas de manga longa, nas cores vermelha e preta, alusivas ao time do Flamengo.

FUGA E DILIGÊNCIAS

Após o furto, o indivíduo fugiu pedalando pela Avenida Paraná no sentido do bairro Cohab, entrando em seguida na Rua Antônio Exterkoetter. A vítima não conseguiu fornecer detalhes sobre as vestimentas que o autor do crime utilizava no momento da ação.

A guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar foi acionada e realizou patrulhamento ostensivo por toda a vizinhança e possíveis rotas de fuga.

Apesar das diligências imediatas, o suspeito não foi localizado até o fechamento desta ocorrência. O caso foi registrado para auxiliar em futuras identificações.