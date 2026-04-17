VILHENA: motorista embriagado atinge carro estacionado, foge e acaba preso após ser perseguido pela vítima

Um homem foi preso na noite desta sexta-feira, 17 de abril, após causar um acidente de trânsito e tentar fugir do local no centro de Vilhena.

O incidente ocorreu por volta das 19h, na Avenida 7 de Setembro, envolvendo um Fiat Uno e um veículo estacionado.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, o proprietário de um Hyundai HB20 estava em sua residência quando ouviu um forte impacto na rua. Ao sair para verificar, constatou que seu automóvel, que estava devidamente estacionado, havia sido atingido por outro veículo que evadiu-se do local imediatamente, sem prestar assistência.

PERSEGUIÇÃO E LOCALIZAÇÃO

A vítima decidiu seguir o automóvel causador da colisão e conseguiu localizá-lo em uma residência na Rua Marcos da Luz. A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao endereço, identificou o condutor e o veículo envolvido, um Fiat Uno de cor cinza.

CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ

Durante a abordagem, os policiais notaram sinais evidentes de embriaguez no motorista, como fala arrastada, desequilíbrio, olhos avermelhados e hálito etílico. O homem admitiu ter ingerido bebida alcoólica minutos antes do acidente, mas recusou-se a realizar o teste do bafômetro.

PROCEDIMENTOS LEGAIS

Diante da recusa e dos sinais visíveis, o condutor foi levado ao médico legista, que confirmou a alteração da capacidade psicomotora em razão do álcool. Ele recebeu voz de prisão pelos crimes de embriaguez ao volante e por afastar-se do local do acidente para fugir da responsabilidade.

O veículo Fiat Uno foi removido ao pátio da Ciretran por meio de guincho, e o infrator foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para as providências que o caso requer.