POLIANA FARÁ ANIVERSÁRIO

Amanhã, dia 24, fará aniversário a empresária Poliana Miranda sócia proprietária da MEGA GWM em Cacoal e Porto Velho, e que comanda as concessionárias da FIAT PSV em Cacoal e Rolim de Moura, do renomado Grupo Gilberto Miranda em Rondônia

SICOOB FRONTEIRAS

Com atuação consolidada em Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o Sicoob Fronteiras segue expandindo sua presença física e digital, priorizando a justiça financeira e a prosperidade socioeconômica de seus cooperados. Na foto a gerente PF Sandra Cristina sempre atenciosa no atendimento aos clientes

FIAT PSV CACOAL E ROLIM DE MOURA

Registrei a diretora Marcia Groner das concessionárias FIAT PSV em Cacoal e Rolim de Moura, do renomado GRUPO GILBERTO MIRANDA em Rondônia

VENDAS FIAT PSV CACOAL

Na concessionária FIAT PSV em Cacoal, do renomado GRUPO GILBERTO MIRANDA em Rondônia, registrei o consultor de vendas Milton Custódio dos Santos do atencioso time de vendas

FIAT PSV CACOAL E ROLIM DE MOURA

Registrei a gestora de vendas Rute Mandrick das concessionárias FIAT PSV em Cacoal e Rolim de Moura, do renomado GRUPO GILBERTO MIRANDA em Rondônia, e o simpático entregador técnico Daniel Weslei de Souza

ANDRÉ E SEU GWM HAVAL H9

Em Cacoal/RO, na concessionária GWM MEGA MOTORS da GWM linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado, o advogado André Henrique Vieira retirou seu maravilhoso GWM HAVAL H9. O Embaixador de vendas André Dotto Pacheco foi o responsável pela venda

MARLI E SEU GWM HAVAL HEV2

Em Cacoal/RO, na concessionária GWM MEGA MOTORS da GWM linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado, a empresária Marli Mamoni com o esposo Cesar Matos retirou seu maravilhoso GWM HAVAL HEV2. O Embaixador de vendas Deywysson Valentin foi o responsável pela venda

JEFERSON E SEU GWM TANK 300

Em Cacoal/RO, na concessionária GWM MEGA MOTORS da GWM linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado, o engenheiro civil Jeferson Piccoli Costa de Vilhena/RO, retirou seu maravilhoso GWM TANK 300. O Embaixador de vendas Deywysson Valentin foi o responsável pela venda

THIAGO E SEU GWM TANK 300

Em Cacoal/RO, na concessionária GWM MEGA MOTORS da GWM linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado, o médico Thiago Parreira Guzzo de Vilhena/RO, retirou seu maravilhoso GWM TANK 300. O Embaixador de vendas Deywysson Valentin foi o responsável pela venda

JUEZIO E SEU GWM HAVAL HEV2

Em Cacoal/RO, na concessionária GWM MEGA MOTORS da GWM linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado, Juezio Iglesias Ribeiro da Silva de Jaru/RO, com a esposa Fabiana e os filhos, retirou seu maravilhoso GWM HAVAL HEV2. O Embaixador de vendas Deywysson Valentin foi o responsável pela venda

NUTRICIONISTA CARLA FAÉ EM CONGRESSO

A nutricionista Carla Faé de Cacoal/RO, participou nos últimos dias 17 e 18 do De Mãe em Mãe PRO principal congresso científico do Brasil em Nutrição Materno-Infantil e Saúde da Mulher, com o tema “Com ciência, nutrição e cuidado: CONSTRUINDO UM MATERNAR mais humano e inteligente”. O evento foi realizado no Centro de Convenções Frei Caneca em São Paulo/SP, e foram dois dias de imersão com os maiores especialistas do país, conteúdos científicos de ponta e troca com colegas de diversas áreas.