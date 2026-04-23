Mulher acusa mãe de maltratar netas, mas polícia constata denúncia falsa e registra ocorrência contra a filha em Vilhena

Uma ocorrência de supostos maus-tratos mobilizou duas guarnições da Polícia Militar na noite de quarta-feira, 22 de abril, no bairro Jardim Araucária, em Vilhena.

O caso, no entanto, terminou com o registro de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) contra a própria denunciante por falsa comunicação de crime.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a Central de Operações recebeu uma denúncia via telefone, na qual uma mulher acusava a própria mãe de estar agredindo suas filhas (netas da suspeita).

Diante da gravidade do relato, a PM dividiu o atendimento: uma viatura foi até a casa da denunciante para colher detalhes, enquanto outra seguiu imediatamente para a residência da avó das crianças.

Ao chegarem ao local, os policiais mantiveram contato com a avó, que negou veementemente as acusações. Ela relatou aos militares que a filha é usuária de entorpecentes e que as denúncias seriam inverídicas.

Durante a fiscalização, a guarnição verificou o estado físico das menores, que vivem sob a tutela da avó por decisão da própria mãe, e não encontrou qualquer sinal de agressão ou indício de prática ilícita.

Após dialogar com as crianças e constatar que elas estavam em boas condições de cuidado, a polícia confirmou a inexistência de flagrante ou crime de maus-tratos.

Devido à mobilização desnecessária do aparato policial baseada em informações falsas, a denunciante foi autuada pelo delito de falsa comunicação de crime.

O caso foi registrado e encaminhado às autoridades competentes para as devidas providências.