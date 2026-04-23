Casal é preso após série de assaltos a mão armada e confronto com a polícia em Vilhena

Uma noite de terror e violência foi registrada na quarta-feira, 22 de abril, no bairro Parque Industrial Novo Tempo, em Vilhena.

Um casal foi preso após realizar uma série de roubos em sequência, ferir uma das vítimas com uma faca e confrontar as guarnições da Polícia Militar.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha foi abordada inicialmente por dois adolescentes. Eles relataram que um homem e uma mulher, armados com uma faca tipo peixeira, roubaram uma bicicleta elétrica preta. Durante o assalto, o agressor chegou a perfurar a região abdominal de um dos jovens com a faca.

Nos minutos seguintes, outros moradores abordaram as viaturas relatando crimes idênticos. Ao todo, quatro vítimas compareceram à delegacia para registrar roubos de bicicletas e aparelhos celulares (um iPhone 7 e um Redmi Note 13) praticados pelo mesmo casal.

PERSEGUIÇÃO E CONFRONTO

As diligências foram intensificadas e, cerca de 30 minutos depois, um policial militar de folga avistou os suspeitos conduzindo uma das bicicletas roubadas. Ao perceberem a tentativa de abordagem, o homem fugiu a pé pulando muros, enquanto a mulher tentou escapar com a bicicleta elétrica.

A mulher foi alcançada primeiro. Visivelmente alterada, ela resistiu à prisão e tentou agredir os policiais com socos e tapas, sendo necessária força moderada para contê-la. Ela indicou onde o marido estava escondido.

Ao chegarem à residência, os policiais foram recebidos pelo suspeito armado com uma faca. O homem avançou contra a equipe na tentativa de lesionar os agentes, o que forçou os militares a efetuarem dois disparos de arma de fogo contra os membros inferiores do agressor para cessar o ataque.

Mesmo alvejado e caído, o indivíduo continuou agressivo, desferindo chutes e proferindo ameaças de morte contra a guarnição, afirmando pertencer a uma organização criminosa.

APREENSÕES

No local, a polícia recuperou a bicicleta elétrica, além de outra bicicleta de marca Lotus, cor laranja, e a faca utilizada nos crimes. Os celulares roubados não foram encontrados.

O suspeito ferido foi socorrido e, após atendimento médico, foi apresentado junto com sua companheira na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).

O caso segue sob investigação da Polícia Civil. O estado de saúde do adolescente ferido no abdômen não foi divulgado.