Rondoniense Sub-15 e Sub-17: Ji-Paraná e Espigão lideram grupos após duas rodadas

O Campeonato Rondoniense Sub-15 e Sub-17 de 2026, organizado pela Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER), encerrou sua segunda rodada com definições importantes na tabela de classificação.

As categorias de base, que servem como vitrine para o futebol regional, mostram um equilíbrio acirrado nos três grupos da competição.

Panorama do Sub-15

No Grupo A, a liderança é dividida entre Brazuca e Gazin Porto Velho, ambos com 4 pontos e o mesmo saldo de gols (2). O Brazuca assumiu a ponta pelo critério de gols pró (4 contra 2 do Porto Velho).

Já no Grupo B, o Ji-Paraná mantém 100% de aproveitamento com duas vitórias em dois jogos, somando 6 pontos e nenhum gol sofrido. O Grupo C tem o Espigão como destaque absoluto, também com 6 pontos e um saldo positivo de 6 gols, após golear o Rolim de Moura (3 a 0) e o Pimentense (3 a 0).

Classificação Atualizada Sub-15 (G-3):

Clube Pontos Jogos Vitórias Saldo Ji-Paraná 6 2 2 +4 Espigão 6 2 2 +6 Brazuca 4 2 1 +2

Destaques do Sub-17

Na categoria Sub-17, o Rondoniense lidera o Grupo A com 4 pontos, seguido de perto pelo Sport Genus, que possui a mesma pontuação, mas perde no saldo de gols (3 contra 1). O Rondoniense consolidou sua posição após uma vitória expressiva por 5 a 2 sobre o Gazin Porto Velho na segunda rodada.

No Grupo B, o Ji-Paraná lidera com 3 pontos em apenas um jogo disputado. No Grupo C, o Espigão e o Vilhena dividem a liderança com 3 pontos cada, mas o Espigão leva vantagem no saldo de gols após vencer sua partida de estreia por 4 a 0.

Próximos Confrontos (3ª Rodada)

A competição segue nos próximos dias com jogos decisivos que podem definir os rumos da classificação para as fases finais:

02/05 (08h/10h): Rondoniense x Sport Genus (CT Rondoniense) – Sub-15 e Sub-17.

02/05 (17h): Itapuense x Ji-Paraná (Estádio Biancão/Ag lair Tonelli) – Sub-15 e Sub-17.

03/05 (16h/18h): Vilhena x Espigão (Estádio Biancão) – Sub-17 e Sub-15.

05/05 (15h/17h): Brazuca x Gazin Porto Velho (Estádio Aluízio Ferreira) – Sub-15 e Sub-17.

O campeonato, filiado à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), continua sendo o principal palco para a revelação de novos talentos no estado de Rondônia.