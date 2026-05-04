PM busca motoneta furtada e acaba prendendo jovem com maconha no bairro União em Vilhena

Uma diligência da Polícia Militar para localizar um veículo furtado resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas na tarde de domingo, 03 de maio, no bairro União, em Vilhena.

A ação ocorreu na Rua 116-05, após a guarnição P-TRAN receber informações sobre o possível paradeiro de uma motoneta Honda Biz vermelha.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, os militares foram recebidos pelo morador, identificado pelas iniciais L. M., que autorizou voluntariamente a entrada da equipe para a averiguação.

Embora a motoneta não tenha sido encontrada no imóvel, a revista domiciliar revelou a presença de substância entorpecente.

CONFISSÃO E DETALHES DO TRÁFICO

Os policiais localizaram 94 gramas de maconha escondidos em dois pontos da residência: parte em uma gaveta de cômoda na área de serviço e o restante em um guarda-roupa. A droga estava fracionada em um pacote maior e cinco invólucros menores, prontos para a comercialização.

Ao ser questionado, o morador admitiu ter adquirido 200 gramas de maconha em uma transação ilícita, utilizando uma bicicleta elétrica furtada como moeda de troca. Ele detalhou ainda que metade da droga foi usada para quitar uma dívida anterior e que estava comercializando o restante.

PRISÃO EM FLAGRANTE

Diante da confissão e da forma como o entorpecente estava acondicionado, o homem recebeu voz de prisão. Ele foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde foi apresentado juntamente com a droga apreendida para o registro da ocorrência e as providências da autoridade policial.