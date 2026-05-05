IFMSA Brazil UNNESA representa a Faculdade Metropolitana na 64ª Assembleia Geral em Fortaleza

A IFMSA Brazil UNNESA, vinculada ao curso de Medicina da Faculdade Metropolitana de Rondônia, marcou presença na 64ª Assembleia Geral (AG) da IFMSA Brazil, realizada entre os dias 30 de abril e 3 de maio, em Fortaleza (CE).

Com o tema “Cabra da Peste”, o evento foi sediado pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e reuniu comitês de diversas regiões do país para debater temas relacionados à formação médica, protagonismo estudantil e vivências acadêmicas.

Representando a Regional Norte 1, o comitê IFMSA BRAZIL UNNESA destacou-se pela excelência científica e atuação ativa durante toda a programação. As acadêmicas da Metropolitana, Maria Isabel de Sousa Oliveira e Maria Luiza Chaves de Oliveira, apresentaram cinco trabalhos científicos aprovados, resultado que reforça o compromisso da instituição com a pesquisa e com a produção acadêmica de qualidade.

Além da produção científica, a liderança do comitê foi evidenciada em diferentes frentes. A presidente local, Maria Isabel de Sousa Oliveira, conduziu a sessão “ABC da Educação Médica”, promovendo discussões relevantes sobre os desafios da formação médica atual e propondo reflexões sobre possíveis melhorias no ensino.

A atuação institucional também foi um dos pontos de destaque. O comitê participou ativamente das plenárias, especialmente nos momentos de discussão e mudança regimental da federação. A presença foi ainda mais significativa com a atuação de Maria Isabel como uma das secretárias de plenária desta edição da Assembleia Geral, contribuindo diretamente para a condução dos trabalhos.

Para Maria Isabel, a experiência reforça o papel do movimento estudantil na formação médica:

“A Assembleia Geral é um espaço de construção coletiva, onde conseguimos não só discutir o presente da educação médica, mas também pensar em soluções para o futuro. Representar a Metropolitana nesse cenário é motivo de muito orgulho e reforça o nosso compromisso com uma formação mais crítica, participativa e alinhada às necessidades da sociedade.”

A vice-presidente para assuntos internos, Maria Luiza Chaves de Oliveira, também destacou a importância da vivência proporcionada pelo evento:

“A participação na AG amplia nossa visão enquanto estudantes de Medicina. O contato com outras realidades, a troca de experiências e o networking fortalecem não só o comitê, mas também o nosso desenvolvimento pessoal e profissional.”

Para além das atividades científicas e institucionais, o evento também proporcionou momentos de integração entre os participantes. A convivência com estudantes de diferentes estados fortaleceu vínculos, ampliou perspectivas e contribuiu para a construção de uma rede colaborativa entre os comitês.

As acadêmicas ressaltaram ainda o acolhimento dentro da Regional Norte 1, destacando que a união entre os estudantes da região foi fundamental para potencializar a experiência e promover crescimento coletivo durante os dias de evento.

A participação da IFMSA Brazil UNNESA na 64ª Assembleia Geral reafirma o compromisso da Faculdade Metropolitana de Rondônia com a formação de profissionais engajados, preparados e conectados com os desafios contemporâneos da área da saúde.