Pré-candidata ao Senado, Sílvia Cristina defende compromisso com resultados e trajetória política

Durante entrevista concedida ao jornalista Arimar Souza de Sá, no programa A Voz do Povo, da Rádio Caiari, em Porto Velho, a pré-candidata ao Senado Sílvia Cristina afirmou que sua atuação política está baseada em resultados concretos, e não apenas em discursos.

Segundo ela, é necessário que lideranças públicas apresentem exemplos práticos de trabalho. “Vejo muita gente falando muito, mas nunca fez nada de bom que possa ser usado de exemplo, como referência. Eu prefiro falar menos, mas mostrar exemplos concretos de trabalho, de ação em benefício das pessoas. Esse sim é meu maior compromisso”, declarou.

A pré-candidata também destacou a importância da credibilidade na vida pública, defendendo que a autoridade política está diretamente ligada à trajetória individual. “Só tem autoridade quem tem história limpa. Quem não tem, não pode querer impor uma autoridade inexistente. Quando precisamos nos impor, é porque há algo errado, pois liderança é conquista e não imposição”, afirmou.

Durante a entrevista, Sílvia Cristina avaliou ainda que sua pré-campanha tem registrado crescimento por meio de adesões espontâneas em diferentes regiões de Rondônia. De acordo com ela, esse movimento é resultado do trabalho desenvolvido ao longo de sua trajetória e da aproximação direta com a população.

A pré-candidata ressaltou que o diálogo próximo, realizado de forma presencial, tem sido um dos principais pilares de sua estratégia política, fortalecendo o apoio de lideranças locais e ampliando sua base no estado.