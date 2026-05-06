Em visita ao EXTRA, deputado Laerte Gomes comenta agenda em Vilhena, fala sobre política e critica pedágio em RO

O deputado estadual Laerte Gomes (PSD) esteve em Vilhena nesta quarta-feira (6), onde cumpriu agenda política, se reuniu com lideranças locais e concedeu entrevista ao Extra de Rondônia.

Durante a visita à redação do site, Laerte esteve acompanhado do vereador Samir Ali (MDB) e destacou a destinação de recursos ao município, comentou o cenário político estadual e fez críticas ao modelo de pedágio implantado no estado.

Segundo o parlamentar, a ida a Vilhena teve como foco o acompanhamento de demandas e o fortalecimento de parcerias. “Vim fazer uma visita juntamente com o nosso parceiro, o vereador Samir Ali. Tivemos reuniões e tratamos de recursos já destinados, principalmente para a agricultura, além de novos pedidos para a área de infraestrutura”, afirmou.

REELEIÇÃO E CENÁRIO POLÍTICO

Laerte confirmou que pretende disputar a reeleição como deputado estadual pelo PSD. Ele também destacou a organização do partido em Rondônia, afirmando que a sigla deve montar uma nominata competitiva tanto para deputado estadual quanto federal.

“O PSD está estruturado, com uma nominata completa. A expectativa é eleger até quatro deputados estaduais e também dois federais”, disse. Ele ainda citou nomes que devem disputar cargos majoritários, como o ex-prefeito de Cacoal, Adailton Fúria, apontado como pré-candidato ao governo, além de Luiz Fernando para o Senado.

RELAÇÃO POLÍTICA COM GOVERNADOR E PREFEITO

Questionado sobre a relação entre o atual prefeito de Cacoal, Tony Pablo, e o ex-prefeito Adailton Fúria, Laerte evitou aprofundar o tema e disse que a questão deve ser resolvida internamente.

“Eu não tenho convivência próxima com o prefeito Tony Pablo. Tenho mais proximidade com o Fúria. Mas acredito que qualquer divergência precisa ser resolvida com diálogo, de forma reservada, sem exposição”, pontuou.

O deputado também comentou a relação com o governador Marcos Rocha, destacando alinhamento político dentro do PSD. “Temos uma relação muito boa. O governador é presidente estadual do partido e tem sido parceiro dos municípios. Sabemos das dificuldades, mas ele tem buscado contribuir com o desenvolvimento do estado”, afirmou.

APOIO À PRÉ-CANDIDATURA DE FÚRIA

Sobre a pré-candidatura de Adailton Fúria ao governo, Laerte avaliou positivamente a possível composição com o empresário Éverton Leoni como vice.

“É um bom casamento. O Leoni tem experiência e o Fúria tem juventude e vontade de fazer. Essa combinação pode dar certo”, destacou.

CRÍTICAS AO PEDÁGIO

Um dos pontos mais contundentes da entrevista foi a crítica ao pedágio nas rodovias de Rondônia. Para o deputado, o modelo atual prejudica diretamente o setor produtivo.

“O pedágio é um crime contra quem produz e gera emprego no estado. É o mais caro do Brasil, com investimentos muito abaixo do esperado. Estão cobrando muito e entregando pouco”, disparou.

MENSAGEM À POPULAÇÃO

Ao final, Laerte Gomes deixou uma mensagem voltada ao desenvolvimento do estado, defendendo o fortalecimento da produção como caminho para o crescimento econômico. “Rondônia é um estado com grande vocação produtiva. Precisamos incentivar ainda mais a produção, atrair indústrias e gerar emprego. É um estado abençoado, que cresce, e a política precisa ajudar, não atrapalhar”, concluiu.