Evento “Mama Fashion” reúne palestras, coquetel e programação especial para o Dia das Mães em Vilhena

Um evento voltado à valorização e ao protagonismo feminino será realizado nesta quinta-feira, dia 7, em Vilhena. O “Mama Fashion” é um encontro organizado pela Voggue Models, que contará com coquetel, palestras e momentos de confraternização em homenagem ao Dia das Mães.

A programação acontecerá na Diip Bar, a partir das 19h, reunindo mulheres em uma proposta que alia informação, troca de experiências e entretenimento.

O evento contará com três palestrantes convidadas, sendo elas a vereadora Amanda Areval, a psicóloga Letícia Santi e a empresária Eve Mattos. As participantes irão abordar temas relacionados ao universo feminino, com foco no fortalecimento, bem-estar e vivências das mulheres.

Além das palestras, a programação inclui coquetel, sorteio de brindes entre as participantes e apresentação do DJ Adriano Moraes, que ficará responsável pela animação do evento após as atividades principais.

A organização também orienta que cada participante contribua levando um salgado, doce ou torta, promovendo um momento coletivo de partilha entre as convidadas.

Por se tratar de um evento particular, a participação será restrita, sendo destinada exclusivamente a convidadas.

Com uma proposta de integração e celebração, o “Mama Fashion” busca oferecer um espaço acolhedor para homenagear as mães e destacar sua importância na sociedade.

