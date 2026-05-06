Homem é preso com droga, pássaros silvestres e materiais públicos desviados em Vilhena

Uma abordagem de rotina realizada pela Polícia Militar na tarde desta quarta-feira, 6 de maio, resultou em uma série de flagrantes no bairro Parque São Paulo, em Vilhena.

A ação teve início na ciclovia da Avenida Paraná, local monitorado devido ao frequente consumo e venda de entorpecentes.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha avistou o suspeito conduzindo uma motocicleta Honda CG 125 Titan azul. Ao perceber a aproximação policial, o condutor demonstrou nervosismo e tentou se dispersar, o que motivou a abordagem.

Na busca pessoal, foi encontrada uma porção de maconha em suas vestes. Além da droga, os militares constataram que o jovem não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

CONFISSÃO E TRÁFICO

Durante a confecção das multas de trânsito, o suspeito confessou que guardava uma quantidade maior da substância em sua residência, na Rua 2704, e autorizou a entrada dos militares. No imóvel, a polícia localizou, dentro de uma mochila, dois pacotes de maconha embalados a vácuo, totalizando aproximadamente 1 kg.

O suspeito revelou ter comprado a droga por R$ 2 mil para consumo próprio e revenda. Ele explicou que fracionava o entorpecente em porções de R$ 50,00, recebia os pagamentos via PIX e realizava as entregas pessoalmente.

CRIME AMBIENTAL E MATERIAIS PÚBLICOS

Ainda na residência, a guarnição encontrou duas aves silvestres (Curiós) presas em gaiolas sem autorização do IBAMA. O Batalhão de Polícia Ambiental foi acionado e aplicou as multas e termos de apreensão cabíveis pelo crime ambiental.

A ocorrência tomou um novo rumo quando os policiais localizaram, nos fundos do terreno, sete baterias e oito painéis solares. O pai do suspeito, que é eletricista prestador de serviços para a Prefeitura de Vilhena, afirmou ter adquirido os materiais de seu chefe.

No entanto, em contato com a secretaria municipal responsável, a polícia foi informada de que não existe qualquer autorização para doação ou venda de tais materiais públicos, que deveriam compor a iluminação de vias da cidade.

PRISÃO

Diante do cenário de tráfico de drogas, crime ambiental e possível peculato ou receptação de bens públicos, os envolvidos receberam voz de prisão e foram conduzidos à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para as providências da autoridade judiciária.

A motocicleta e todo o material ilícito foram apreendidos.