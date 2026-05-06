Projeto Cine Wanka promove sessão gratuita com produções amazônicas em Vilhena

Em visita ao Extra de Rondônia, a coordenadora do Cine Wanka, Valdete Sousa, apresentou os detalhes da terceira edição do projeto, que será realizada nesta sexta-feira, 08 de maio, às 20h, em Vilhena, com entrada gratuita.

Segundo a entrevistada, a iniciativa tem como principal objetivo democratizar o acesso ao cinema e valorizar produções da região amazônica por meio de exibições abertas ao público. Ela destacou que esta é a terceira sessão do projeto, que já contou com duas edições anteriores, e que, nesta etapa, a proposta ganha um recorte especial voltado à diversidade.

De acordo com Valdete, a programação da noite reúne três curtas-metragens que abordam temas como identidade, luto, afeto, preconceito e violências cotidianas, a partir de narrativas sensíveis. Um dos destaques, conforme explicou, é o filme “Há Sinais”, que acompanha a trajetória de um jovem surdo e gay que encontra no teatro um espaço de resistência enquanto lida com a perda do pai. A obra, segundo ela, é inteiramente em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e foi produzida por artistas surdos.

A coordenadora também citou o curta “Careta”, que retrata uma história marcada por afeto e, posteriormente, pelo enfrentamento da homofobia, além de “Contraste”, que acompanha a personagem Firmina em uma narrativa que evidencia violências cotidianas, especialmente no contexto feminino.

Ainda conforme a entrevistada, além da exibição dos filmes, o público poderá vivenciar uma experiência coletiva em um ambiente acolhedor. Ela ressaltou que a entrada é gratuita e que os participantes terão direito à primeira pipoca sem custo.

Valdete informou que o projeto foi contemplado pelo Edital nº 06/2024/SEJUCEL-SIEC, por meio da Lei Paulo Gustavo, com apoio do Ministério da Cultura, Governo Federal e Governo de Rondônia.

Sobre o acesso, a coordenadora explicou que os ingressos são gratuitos e podem ser retirados antecipadamente, de segunda a quinta-feira, das 18h às 22h, ou solicitados via WhatsApp: (69) 9 9286-3451.