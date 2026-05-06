PSB lança ex-juíza vilhenense Rosângela Cipriano como pré-candidata ao Senado em RO

O PSB de Rondônia definiu mais um nome para a disputa das eleições de 2026.

A ex-juíza Rosângela Cipriano, conhecida em Vilhena e na região do Cone Sul, foi lançada pelo partido como pré-candidata ao Senado Federal.

A definição ocorreu após mudanças na composição política da legenda, que anteriormente trabalhava com o nome de Nedinha Suruí como pré-candidata à senatoria.

Agora, o partido passa a apostar em Rosângela Cipriano para compor o projeto político encabeçado pelo pré-candidato ao Governo de Rondônia, Samuel Costa.

A nova pré-candidata tem forte ligação com Vilhena, onde construiu parte de sua trajetória profissional no Judiciário e também se tornou conhecida pela atuação na área educacional.

De acordo com informações apuradas, o PSB ainda irá definir a data de um evento político no Cone Sul para apresentar oficialmente Rosângela Cipriano como pré-candidata ao Senado. A expectativa é que o lançamento reúna lideranças regionais e representantes do partido no estado.

Com a movimentação, o PSB começa a estruturar seu grupo político visando as eleições de 2026, fortalecendo a composição tanto para o Governo do Estado quanto para a disputa ao Senado.