Show nacional da banda “Forró Perfeito” será realizado nesta sexta em Vilhena; confira

A cidade de Vilhena receberá no próximo dia 8, sexta-feira, o Show nacional da banda “Forró Perfeito”, promovido pela organização Meia8 Eventos. A programação será realizada na Green Garden Club.

O evento contará com apresentação do DJ 7, DJ Vinícius Dutra, e da cantora universitária Meire Cabianchi. A estrutura disponibilizada ao público inclui pista e área de camarote.

De acordo com a divulgação oficial, os ingressos do lote promocional estão sendo comercializados nos valores de R$ 40 para pista (entrada unissex) e R$ 1 mil para camarote incluindo um combo de Old Par.

As vendas presenciais ocorrem em pontos comerciais de Vilhena, entre eles Adegado Nino, Tereré&Cia, Tabacaria Hookah King e Amazon Conveniência. Também há opção de compra online pela plataforma TicMais.

A organização do evento é da Meia8 Eventos, com apoio de empresas parceiras e cobertura de veículos de comunicação locais.