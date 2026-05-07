Casal é rendido e amarrado por criminosos que roubam R$ 20 mil em residência no Maria Moura em Vilhena

Um casal viveu momentos de terror na noite da última terça-feira, 5 de maio, durante um roubo em uma residência localizada no Residencial Maria Moura, em Vilhena.

Os criminosos levaram uma quantia vultosa em dinheiro e demonstraram conhecer a rotina das vítimas.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, o crime ocorreu por volta das 22h, no momento em que o casal chegava em casa em uma motocicleta.

Enquanto o homem, identificado pelas iniciais L., entrou para guardar mercadorias, sua esposa, G., permaneceu na moto para colocá-la na garagem. Nesse instante, dois homens se aproximaram e, alegando serem policiais, abordaram a mulher e a obrigaram a entrar.

VIOLÊNCIA E TORTURA PSICOLÓGICA

Já dentro da garagem, ambos foram rendidos e forçados a deitar no chão. Os assaltantes pisaram na cabeça das vítimas e as amarraram utilizando pedaços de fios elétricos. Na sequência, o casal foi levado para o interior da residência, onde os criminosos exigiram o dinheiro que L., guardava no local.

A vítima relatou que, na semana anterior, havia vendido uma distribuidora para quitar dívidas e possuía R$ 20 mil em espécie guardados em casa. Os criminosos focaram exclusivamente no montante, ignorando celulares e a própria motocicleta, que estava com a chave na ignição.

CARACTERÍSTICAS DOS SUSPEITOS

Segundo os relatos, um dos assaltantes usava capacete com viseira escura e camisa xadrez azul e branca. O segundo comparsa usava capuz, era branco de olhos azuis, trajava camiseta verde clara e portava um revólver preto. Após pegarem o dinheiro, deixaram o casal amarrado e amordaçado. A fuga teria contado com o apoio de uma terceira pessoa em uma moto que buzinou do lado de fora.

ATENDIMENTO

Devido ao fato de estarem imobilizados, as vítimas levaram cerca de duas horas para conseguir soltar-se e acionar a Polícia Militar, que chegou ao local por volta da meia-noite. Ambos apresentavam escoriações: L., no antebraço e na nuca, e G., no braço esquerdo.

A ocorrência foi registrada e o caso segue sob investigação da Polícia Civil, que busca identificar os autores do crime e apurar como eles obtiveram a informação privilegiada sobre a venda do comércio da vítima.