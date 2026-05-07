Colisão entre carro e moto deixa motociclista ferido no bairro BNH em Vilhena

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado na tarde desta quinta-feira, 7 de maio, no bairro BNH, em Vilhena.

A colisão ocorreu por volta das 14h40 no cruzamento das avenidas Tancredo Neves e Brigadeiro Eduardo Gomes.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição da Rádio Patrulha realizava patrulhamento ostensivo quando foi alertada por populares sobre o sinistro.

No local, o condutor de uma moto com placa de Vilhena, relatou que seguia pela Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes em direção à BR-364.

A COLISÃO

Segundo o relato da vítima, o condutor de um carro, que trafegava pela Avenida Tancredo Neves em direção à BR-174, teria avançado a via preferencial, interceptando a trajetória da motocicleta.

Com a manobra, a moto atingiu transversalmente a lateral direita do carro, resultando na queda do motociclista.

Em decorrência do impacto, o motociclista sofreu lesões aparentes no antebraço esquerdo e no joelho direito. A guarnição constatou que a motocicleta havia sido removida da posição original antes da chegada da equipe, o que levou a perícia técnica (POLITEC) a dispensar o comparecimento ao local.

PROCEDIMENTOS

Os policiais realizaram o registro das informações e documentaram as avarias em ambos os veículos por meio de fotografias. Após os procedimentos de praxe, e como não havia impedimentos administrativos, os veículos foram liberados aos seus respectivos condutores.

A equipe policial permaneceu na região para garantir o restabelecimento do fluxo de veículos e a preservação da ordem pública.

O caso foi formalizado para que as autoridades competentes possam realizar a apuração necessária.