Jovem é socorrido após ingerir quantidade excessiva de medicamentos em Vilhena

Uma ocorrência de emergência médica mobilizou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros na madrugada desta quinta-feira, 7 de maio, em uma residência, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para prestar apoio em um caso onde um jovem teria atentado contra a própria vida.

Ao chegarem ao local, os policiais foram informados de que a vítima já havia sido socorrida por uma unidade de resgate e levada ao Hospital Regional.

ACOMPANHAMENTO MÉDICO

Na unidade hospitalar, os militares mantiveram contato com a mãe do paciente. Ela relatou que o filho possui diagnóstico de transtorno bipolar e depressão, realizando acompanhamento médico regular.

Segundo a mãe, durante a madrugada, o jovem acabou ingerindo uma quantidade excessiva de medicamentos.

O paciente permaneceu sob cuidados médicos na unidade hospitalar, recebendo o atendimento necessário para sua estabilização. A ocorrência foi registrada para fins de documentação e acompanhamento das autoridades competentes.

CANAIS DE APOIO

É importante ressaltar que o auxílio profissional é fundamental em momentos de crise. Em Vilhena, além das unidades de saúde, o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) oferece suporte especializado.

Outra opção de apoio gratuito e sigiloso é o Centro de Valorização da Vida (CVV), que atende pelo telefone 188, 24 horas por dia.