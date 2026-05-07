Motociclista com CNH vencida há nove anos é preso por embriaguez após acidente em Vilhena

Um acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas resultou na prisão de um condutor por embriaguez ao volante na tarde desta quarta-feira, 6 de maio, em Vilhena.

A colisão ocorreu por volta das 17h, na Avenida Paraná, no bairro Alto Alegre.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição de trânsito foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou os veículos já removidos da posição original.

O condutor de uma Honda CG 160 Start, identificado pelas iniciais F., relatou que seguia pela avenida no sentido Cohab quando, ao tentar ultrapassar outra motocicleta, esta atravessou repentinamente a sua frente para acessar uma passagem no canteiro central, causando a batida.

EMBRIAGUEZ E IRREGULARIDADES

O outro motociclista, identificado pelas iniciais D., conduzia uma Suzuki EN125 Yes. Ele admitiu aos policiais que pretendia realizar uma conversão à esquerda em local proibido.

Durante a abordagem, os militares notaram que o homem exalava odor etílico. Ele confirmou ter ingerido bebida alcoólica e aceitou realizar o teste do etilômetro.

O resultado do exame apontou 0,79 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, valor que supera o limite legal e configura crime de trânsito. O outro envolvido, F., também realizou o teste, que apresentou resultado negativo.

Além da embriaguez, a polícia constatou que D., estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida desde 2017. O condutor revelou ainda que já havia sido preso recentemente pelo mesmo crime de trânsito.

PROCEDIMENTOS

O motociclista apresentava escoriações leves, mas recusou atendimento médico, afirmando que uma luxação no dedo era fruto de uma cirurgia antiga.

Como os veículos haviam sido movidos e não houve vítimas graves, a perícia técnica não foi acionada.

Diante do flagrante, D., recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).

Os veículos, que apresentavam danos materiais, foram liberados no local após a verificação documental.