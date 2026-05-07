Motociclista sofre fratura exposta após colisão em Vilhena

Um grave acidente de trânsito foi registrado na tarde desta quinta-feira, 7 de maio, no cruzamento da Avenida Celso Mazutti com a Rua Ezequiel Cassim, no bairro Jardim América, em Vilhena.

Embora a dinâmica da colisão ainda não tenha sido detalhada pelas autoridades, o impacto resultou em ferimentos graves ao motociclista, que sofreu uma fratura exposta na perna direita, além de outras escoriações pelo corpo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado rapidamente, prestou os primeiros socorros à vítima no local e a encaminhou ao Hospital Regional para intervenção médica.

Por se tratar de uma via marginal à rodovia federal, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para isolar a área, controlar o tráfego e registrar a ocorrência.

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