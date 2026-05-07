Motorista embriagado causa acidente com carreta e tenta fugir na BR-364 em Jaru

Um grave acidente de trânsito mobilizou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã desta quinta-feira, 7 de maio, na BR-364, nas proximidades do Posto Leite, em Jaru.

A colisão envolveu uma caminhonete Chevrolet S10 e uma carreta.

De acordo com informações, o condutor da S10 realizava uma ultrapassagem em um trecho de faixa contínua, manobra estritamente proibida pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), quando interceptou a trajetória da carreta, resultando em uma colisão lateral.

SINAIS DE EMBRIAGUEZ E TENTATIVA DE FUGA

Relatos indicam que o motorista da caminhonete apresentava sinais visíveis de embriaguez no momento do sinistro. Na carroceria do veículo, os agentes localizaram diversos frascos vazios de bebidas alcoólicas. Informações preliminares sugerem que o indivíduo teria passado a noite em uma festa de confraternização organizada por uma página de rede social.

Mesmo com a caminhonete bastante danificada pelo impacto e tendo sofrido ferimentos leves, o condutor tentou fugir a pé do local do acidente para evitar o flagrante. No entanto, a PRF agiu de forma rápida, conseguindo localizar e prender o homem minutos após a tentativa de evasão.

PROCEDIMENTOS LEGAIS

O motorista foi detido e deverá responder pelas infrações de trânsito cometidas, além do crime de dirigir sob a influência de álcool, conforme previsto na legislação vigente. Os agentes rodoviários realizaram o controle do tráfego na região para garantir a segurança dos demais motoristas e registraram a ocorrência.

A PRF reforça o alerta sobre os perigos fatais da mistura entre álcool e direção, intensificando a fiscalização nas rodovias federais que cortam o estado.

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