PM prende suspeitos de tripla tentativa de homicídio e desarticula apoio a facção em Chupinguaia

Uma operação da Polícia Militar, realizada entre os dias 5 e 6 de maio, resultou na prisão de vários suspeitos envolvidos em uma tripla tentativa de homicídio no município de Chupinguaia.

A ação foi motivada por um ataque ocorrido na última segunda-feira, no qual criminosos invadiram uma residência e efetuaram diversos disparos contra as vítimas.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, o crime teria sido motivado por uma disputa territorial entre facções criminosas rivais. Uma das vítimas, mesmo ferida, conseguiu identificar os agressores e detalhar que eles utilizaram uma motocicleta preta e uma pistola equipada com carregador prolongado para aumentar o poder de fogo.

CERCO E PRISÕES

Após monitoramento de endereços suspeitos, as equipes de inteligência realizaram o cerco a uma residência no bairro Jardim Acácia e outra na Rua Edson Alexandre Vieira.

Durante a abordagem, dois suspeitos tentaram fugir pulando muros. O indivíduo identificado pelas iniciais K., foi rendido após arremessar uma pistola Glock 9mm com numeração suprimida e tentar destruir seu próprio celular contra um muro para apagar provas.

Um segundo envolvido, W., também foi contido portando uma pistola calibre .380 carregada. No interior do imóvel, outros dois suspeitos, M. V., e F. H., foram localizados e detidos.

APOIO LOGÍSTICO E TRÁFICO

As investigações levaram os policiais à residência de uma mulher, E., que confessou estar prestando apoio logístico a integrantes de uma facção vindos de outra cidade. No local, foram encontrados:

Substância análoga à cocaína e materiais para fracionamento (papel filme e pinos vazios), R$ 740,00 em cédulas com indícios de falsificação, latas de tinta spray, que um menor de idade no local admitiu usar para pichar siglas da facção pela cidade.

APREENSÃO DA MOTOCICLETA

A polícia também localizou o proprietário da motocicleta utilizada no atentado, G. G. A., e o veículo Honda CG preto. O homem confirmou ter emprestado a moto para um dos autores do crime na data do atentado.

Todos os envolvidos, as armas de fogo, as munições, as drogas e os veículos foram encaminhados à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) de Vilhena, para a formalização das prisões e o prosseguimento das investigações judiciais.