Presidente da APAE de Vilhena destaca gestão histórica e anuncia inauguração de 10 novas salas

A redação do site Extra de Rondônia recebeu, nesta quinta-feira (07), a visita de Will Cartacho, presidente da APAE de Vilhena.

Durante a entrevista, o gestor, que completou cinco meses à frente da instituição, apresentou um balanço positivo de sua administração, destacando a união da “família apaiana” e o sucesso dos eventos de arrecadação que garantem o funcionamento da entidade.

Para Will Cartacho, o segredo do bom momento vivido pela APAE é a gestão participativa. Ele relata que o engajamento dos colaboradores é o maior termômetro do sucesso atual. “A APAE está vivendo momentos que nunca viveu. Hoje, os colaboradores participam ativamente da administração e de cada evento do nosso calendário. Pais, professores e toda a comunidade estão envolvidos no mesmo processo de amor e dedicação”, afirmou.

Atualmente, a instituição mantém 157 alunos matriculados com aulas diárias e realiza mais de 200 atendimentos clínicos por mês. Para ampliar essa capacidade, Cartacho confirmou a inauguração de um novo pavilhão com 10 salas de aula para o mês de julho.

De acordo com ele, a entrega da obra ocorrerá em um momento histórico: Vilhena sediará, pela primeira vez, o Encontro Estadual das APAEs, evento que anteriormente ficava restrito à capital. “Conseguimos trazer esse encontro para o Cone Sul e vamos aproveitar a oportunidade para entregar as novas salas”, comemorou.

Um dos pontos centrais da entrevista foi a prestação de contas do leilão beneficente deste ano. Will Cartacho detalhou que, apesar de a entidade não ter contado com os R$ 80 mil em patrocínios recebidos no ano anterior, a mobilização da sociedade garantiu resultados expressivos.

O leilão de 2026, somando o gado, as prendas, as cotas da rifa via Pix e os almoços beneficentes, alcançou uma arrecadação bruta de R$ 428.838,53. Após o desconto de R$ 73.177,53 referentes às despesas organizacionais, a escola obteve um lucro líquido final de R$ 355.661,00. O presidente ressaltou que esses valores são essenciais para a manutenção mensal, mas já planeja um novo evento festivo — com perfil agropecuário — para o segundo semestre, visando garantir a saúde financeira da APAE até o fim do ano.

Ao encerrar sua visita, Will Cartacho convidou a sociedade vilhenense a conhecer de perto o trabalho realizado. “Lá na APAE, a gente vê o amor e a simplicidade de uma forma que não existe no nosso cotidiano. Quando você melhora a qualidade de vida de um aluno, você melhora a família dele, e a cidade toda ganha com isso. É um trabalho que transforma vidas”.