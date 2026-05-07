Vilhenense cai no golpe do falso anúncio ao tentar comprar betoneira via internet

Um homem foi vítima de um golpe de estelionato na quarta-feira, 6 de maio, em Vilhena.

O crime ocorreu durante a suposta negociação de uma betoneira, anunciada em uma plataforma de vendas digital.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a vítima, identificada pelas iniciais A., abordou uma guarnição de trânsito na Rua Walisson Júnior Arrigo, no bairro Cristo Rei, para relatar o ocorrido.

Segundo o relato, ele teria se interessado por um anúncio do equipamento e passou a negociar os valores com um suposto vendedor via aplicativo de mensagens.

A FRAUDE

Após chegar a um acordo, a vítima deslocou-se até o endereço indicado para verificar o estado da betoneira. No local, encontrou o verdadeiro dono do objeto, identificado pelas iniciais R. Acreditando que estava finalizando o negócio com o intermediário, a vítima efetuou uma transferência via PIX no valor de R$ 1.200,00.

Somente após realizar o pagamento é que comprador e o dono legítimo do equipamento perceberam que ambos haviam sido enganados por um terceiro, que utilizou fotos reais para criar um anúncio falso e atrair interessados, servindo como ponte para desviar o dinheiro.

PROCEDIMENTOS

A vítima forneceu aos policiais o número de telefone utilizado pelo estelionatário, bem como a chave PIX para onde o montante foi enviado. A ocorrência foi registrada para que as autoridades investiguem o titular da conta recebedora e tentem identificar o autor do crime.

A polícia alerta a população para que, em negociações desse tipo, nunca realizem pagamentos para contas de terceiros que não sejam o proprietário que está entregando o produto.